POL-OS: Bohmte: Vier Verletzte nach Unfall mit PKW

Am Freitagabend befuhr ein 18-jähriger Bramscher mit seinem VW gegen 23:40 Uhr die Straße "An den Königstannen" in Richtung NRW. In einer Rechtskurve kam der junge Mann aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Infolgedessen überschlug sich der VW. Der 18-Jährige erlitt bei dem Unfall schwerste Verletzungen und wurde anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Seine drei Mitfahrer, drei junge Männer im Alter von 18, 19 und 21 Jahren, erlitten leichte Verletzungen und kamen ebenfalls mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Am PKW entstand Sachschaden. Dieser war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

