POL-CUX: Erneut diverse Schockanrufe im Landkreis - vermehrt im Bereich Hemmoor

Cuxhaven (ots) - Cuxhaven/Otterndorf. Am Samstag und in der Nacht zum Sonntag (26./27.10.2024) versuchten bislang unbekannte Täter in Einfamilienhäuser in Cuxhaven und Otterndorf einzudringen. In Cuxhaven war ein Einfamilienhaus in Holte-Spangen in der Straße Im Dorf betroffen. Die wahrscheinliche Tatzeit ließ sich hier auf die Zeit zwischen 14:30 Uhr und 15:45 Uhr ...

