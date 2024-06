Polizeiinspektion Nordsaarland

POL-Nordsaarland: Unfall mit beschädigtem Briefkasten

66620 Nonnweiler (ots)

Am 17.06.2024 wurde die Polizei Nordsaarland darüber in Kenntnis gesetzt, dass es am 10.06.2024 gegen 11:00 Uhr in Nonnweiler in der Trierer Straße zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht gekommen sein soll. Demzufolge sollen laut einer Zeugin an dieser Örtlichkeit zwei Lkw mit einem Briefkasten der Deutschen Post kollidiert sein. Die Fahrzeugführer hätten sich danach nicht um den Schaden gekümmert und seien anschließend weitergefahren. Nähere Informationen zum Unfallhergang und zu den Unfallverursachern konnte die Zeugin nicht angeben. Aus diesem Grund bitte die Polizei Nordsaarland, dass sich weitere Zeugen zum beschriebenen Verkehrsunfall mit der Polizei unter der Tel.: 06871-90010 in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nordsaarland, übermittelt durch news aktuell