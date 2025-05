Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Pkw-Fahrer fährt Fußgängerin an und flüchtet

Landstuhl, Bahnstraße-Lindenstraße (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Fußgängerin ereignete sich am am gestrigen Tag, gegen 13 Uhr, im Einmündungsbereich der Bahnstraße und Lindenstraße in Landstuhl. Die Fußgängerin war auf dem Gehweg in der Bahnstraße in Richtung Kindsbach unterwegs und überquerte den Einmündungsbereich der Lindenstraße. Der Pkw-Fahrer befuhr mit seinem mittelgroßen und hellgrauen Pkw die Bahnstraße ebenfalls in Richtung Kindsbach und bog im Einmündungsbereich zur Lindenstraße nach rechts ab. Dort kam es zum Anstoß zwischen Fahrzeug und Fußgängerin. Anschließend fuhr der Fahrer weiter in Richtung Innenstadt, ohne sich um die Frau zu kümmern.

Die Polizei such daher Zeugen, die sachdienliche Angaben zum unfallflüchtigen Fahrzeug oder Fahrer machen können. Hinweise nehmen die Beamten der PI Landstuhl unter der Telefonnummer 0631 369 14399 entgegen.|pilan

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell