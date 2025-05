Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Sachbeschädigung an der Grundschule und Adam-Müller-Realschule Plus in Miesau

Bruchmühlbach-Miesau (ots)

In der Nacht vom 08. und 09. Mai 2025, zwischen 20 Uhr und 06 Uhr, wurden die Briefkästen der Grundschule und Adam-Müller-Realschule Plus in Miesau, Raiffeisenstraße, durch das Entzünden von Böllern stark beschädigt. In der gleichen Nacht wurden im Bereich Miesau und Elschbach weitere Briefkästen mit dem gleichen Modus Operandi zerstört. Die Polizei berichtete hierzu bereits am Vortag.

Ein Tatverdächtiger ist bisher nicht bekannt.

Die Polizei Landstuhl bittet daher unter der Telefonnummer, 0631 369-14399, um Hinweise aus der Bevölkerung.

