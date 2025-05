POL-PILAN: POL-PPWP: Vermisster 77-Jähriger angetroffen

Kottweiler-Schwanden (ots) - In der Nacht von Freitag auf Samstag meldeten mehrere Anwohner eine Gruppe von 6-7 randalierenden Jugendlichen in der Ortsgemeinde Kottweiler-Schwanden. Aus dieser Gruppe heraus beschädigte bislang unbekannter Täter gegen 00.30 Uhr eine Hauswand in der Reichenbacher Straße, durch den Wurf mit einer Bierflasche. Gegen 02.30 Uhr wurde darüber hinaus ein geparkter PKW (BMW) in der Straße In ...

