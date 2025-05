POL-PILAN: Einbruchsdiebstahl auf Baustellengelände

Ramstein-Miesenbach (ots) - Am Dienstagmittag, in der Zeit von 17:00-17:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Finkenstraße einen dort abgestellten grauen Hyundai. Der Verursacher verließ daraufhin die Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. An dem beschädigten Fahrzeug entstand ein Sachschaden im fünfstelligen Bereich. Sollten in diesem Zusammenhang ...

