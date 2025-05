Polizeiinspektion Landstuhl

POL-PILAN: Sachbeschädigungen durch Jugendgruppe

Kottweiler-Schwanden (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag meldeten mehrere Anwohner eine Gruppe von 6-7 randalierenden Jugendlichen in der Ortsgemeinde Kottweiler-Schwanden. Aus dieser Gruppe heraus beschädigte bislang unbekannter Täter gegen 00.30 Uhr eine Hauswand in der Reichenbacher Straße, durch den Wurf mit einer Bierflasche. Gegen 02.30 Uhr wurde darüber hinaus ein geparkter PKW (BMW) in der Straße In der Hohl durch unbekannten Täter beschädigt. Auch hier wurde eine entsprechende Gruppe durch Zeugen wahrgenommen.

Schadenshöhe: ca. 3.000 Euro

Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Landstuhl unter der Telefonnummer 0631 369-14399 oder per E-Mail an pilandstuhl@polizei.rlp.de zu melden. |PILan

Original-Content von: Polizeiinspektion Landstuhl, übermittelt durch news aktuell