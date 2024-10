Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. E-Scooterroller manipuliert

Warendorf (ots)

Am Montag, 28.10.2024, 19.05 Uhr hielten Polizisten einen E-Scooterrollerfahrer auf der Neubeckumer Straße in Beckum an, weil das Fahrzeug schneller als erlaubt fuhr. Das hat zur Folge, dass der 37-Jährige eine Fahrerlaubnis benötigt hätte, die er nicht besitzt. Außerdem erlosch durch die Manipulation an dem Roller die Betriebserlaubnis. Zudem stand der Beckumer unter Betäubungsmitteleinfluss, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde.

