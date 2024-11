Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfallflucht

Wittlich (ots)

In der Zeit von Freitag, 15.11.2024, 18:00 Uhr bis Samstag, 16.11.2024, 09:00 Uhr, wurde ein in der Straße "Zum Bürgerwehr" in Wittlich geparkter Seat im Heckbereich durch einen Unfall beschädigt. Der unfallverursachende Fahrer entfernte sich von der Örtlichkeit, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise zu dem Vorfall werden durch die Polizei Wittlich erbeten.

