Polizei Homberg

POL-HR: Toaster verursacht Brand - eine Person leicht verletzt

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 14.05.2025:

Fritzlar

Ereigniszeit: Dienstag, den 13.05.2025 um 18:50 Uhr

Am Dienstagabend geriet in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Hohen Graben in Fritzlar ein Toaster in Brand. Dabei wurde eine Person leicht verletzt.

Ein Hausbewohner bemerkte gegen 18:50 Uhr eine ungewöhnliche Rauchentwicklung in der Nachbarwohnung und alarmierte daraufhin die Feuerwehr. Diese konnten in der Küche einen brennenden Toaster feststellen und das Feuer löschen. Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt des Toasters brandursächlich gewesen sein.

Der Gesamtsachschaden in der Küche wird auf einen Betrag im vierstelligen Bereich geschätzt.

Die Wohnungsinhaberin erlitt durch die entstandenen Rauchgase leichte Verletzungen und wurde vorsorglich in ein nahegelegenes Krankhaus verbracht.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell