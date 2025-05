Polizei Homberg

POL-HR: Polizeiliche Schwerpunktkontrollen mit Zielrichtung Alkohol und Drogen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.05.2025

Fritzlar

Ereigniszeit: Montag, 12.05.2025, 15:00 Uhr bis 22:00 Uhr

Beamte des Polizeipräsidiums Nordhessen führten am gestrigen Montag, in der Zeit von 15:00 Uhr bis 22:00 Uhr, eine Verkehrskontrolle von Fahrzeugen mit dem Schwerpunkt auf Alkohol und Drogen an einer stationären Kontrollstelle in Fritzlar durch. Die Kräfte positionierten sich hierfür in der Artilleriestraße.

Insgesamt wurden 49 Fahrzeuge angehalten und 60 Fahrer sowie Insassen kontrolliert.

Bei einem der kontrollierten Fahrzeugführer bestand der Verdacht, dass er unter dem Einfluss von Methamphetamin stand. Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrzeugs konnte neben einer geringen Menge Crystal Meth auch noch ein selbstgebauter Schlagring festgestellt werden. Gegen ihn wurden Verfahren wegen des Verdachts der Trunkenheit im Verkehr, des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie ein Verfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das WaffG eingeleitet.

Bei fünf weiteren kontrollierten Personen bestand zudem der Verdacht, dass sie ihr Fahrzeug unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln führten. Sie wurden zur Blutentnahme mit zu Dienststelle genommen.

Einer der Fahrzeugführer war mit einem frisierten Kleinkraftrad unterwegs, obwohl er lediglich über eine Mofa-Prüfbescheinigung verfügte und zwei weitere Personen führten ihr Fahrzeug, ohne in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Gegen die Drei wird jetzt wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Aufgrund von technischen Veränderungen des Fahrwerks kam es bei zwei weiteren PKW zum Erlöschen der Betriebserlaubnis und bei drei Fahrzeugen war die Hauptuntersuchung abgelaufen. Alle fünf Fahrzeugführer wurden aufgefordert, den vorliegenden Mangel zu beheben.

Sechs kontrollierte Personen waren ohne Sicherheitsgurt unterwegs.

Die Polizeidirektion Schwalm-Eder beabsichtigt, auch weiterhin Verkehrskontrollen in dieser Art und in dem Umfang im Schwalm-Eder-Kreis durchzuführen.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell