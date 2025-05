Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bramsche: Unfallflucht auf Krankenhausparkplatz - Polizei sucht Zeugen

Am Dienstagmorgen, zwischen 7.45 Uhr und 13 Uhr , kam es auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in der Hasestraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte bei einem Park- oder Rangiervorgang einen geparkten BMW vom Typ 320d. An dem blauen Fahrzeug entstand sichtbarer Sachschaden. Anstatt sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, verließ der Verursacher den Unfallort unerkannt. Die Polizei Bramsche hat ein Ermittlungsverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort eingeleitet. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher oder dessen Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05461/94530 zu melden.

