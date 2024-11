Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unachtsam Tür geöffnet - Zeugensuche

Brotterode (ots)

Am 03.11.2024 zwischen 11:00 Uhr und 15:30 Uhr parkte ein Autofahrer seinen schwarzen VW Tiguan auf dem Wanderparkplatz "Mommelstein", der sich am Ortsausgang von Brotterode in Richtung Kleinschmalkalden befindet. Als der Mann nachmittags zu seinem Pkw zurückkehrte, bemerkte er eine erhebliche Beschädigung an der Fahrertür. Vermutlich entstand diese Einkerbung beim unachtsamen Öffnen der Tür eines daneben geparkten bislang unbekannten Fahrzeuges. Der Verursacher des Schadens hatte sich pflichtwidrig von der Unfallstelle entfernt. Aufgrund des in der Beschädigung festgestellten Fremdlacks, geht die Polizei von einem roten Verursacherfahrzeug aus. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0284157/2024 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen.

