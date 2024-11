Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht unter Alkohol

Kaltensundheim (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstags, 09.11.2024, kam ein Fahrzeugführer mit seinem PKW Ford in der Straße Pförtchen in Kaltensundheim von der Fahrbahn ab und kollidierte erst mit einem geparkten Auto und in der Folge mit einer Hauswand. Trotz erheblicher Schäden am eigenen und fremden Fahrzeug setzte der 50-Jährige seine Fahrt bis zu seiner Arbeitsstelle fort und wurde erst im Laufe des Vormittags angetroffen, nachdem Mitarbeiter des Mannes die Polizei verständigt hatten. Zu der Zeit war der Mann noch immer deutlich alkoholisiert. Es wurden Blutentnahmen veranlasst und der Führerschein des Fahrers beschlagnahmt.

