Polizei Hamburg

POL-HH: 241203-5. Vermisstenfahndung nach 13-jährigem Mädchen

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Hamburg (ots)

Zeit: seit 03.12.2024, 07:00 Uhr

Ort: Hamburg-Harburg, Schwarzenbergstraße

Seit Dienstagmorgen wird die 13-jährige Nataliia Huchenko aus Hamburg-Harburg vermisst. Die Polizei fahndet jetzt öffentlich mit einem Lichtbild nach dem Kind.

Die 13-Jährige verließ am frühen Morgen ihre Wohnanschrift in Richtung ihrer Schule in Altona und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die bisherigen Suchmaßnahmen des Landekriminalamtes der Region Harburg (LKA 181) führten nicht zum Auffinden des Mädchens. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die 13-Jährige Hamburg inzwischen selbstständig mit der Bahn verlassen hat. Aus diesem Grund wurde heute Abend die Öffentlichkeitsfahndung angeordnet.

Das gesuchte Kind wird wie folgt beschrieben:

- 13 Jahre alt - 155 bis 160 cm groß - schlanke Statur - braune Augen - lange braune Haare - zuletzt bekleidet mit einer kurzen, dunkelbraunen Winterjacke, einem weißen Rock und schwarzen Turnschuhen.

Personen, die Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, werden gebeten, sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Rufnummer 040/4286-56789 oder an einer Polizeidienststelle zu melden. Wer die 13-Jährige in der Öffentlichkeit sieht, kann auch den Polizeinotruf 110 anrufen.

Wen.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell