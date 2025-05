Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Schwerer Verkehrsunfall Höhe Nierderaula

Fulda (ots)

Niederaula. Am heutigen Abend (20.05.) gegen 18.50 Uhr kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen auf der B254 zwischen Kleba und Niederaula. Mehrere Personen sind in einem Fahrzeug eingeklemmt. Die Rettungsmaßnahmen laufen. Mehrere Feuerwehren und Rettungsdienste sind im Einsatz. Der Hubschrauber ist im Anflug. Die Bundesstraße ist in beide Richtungen voll gesperrt. Es wird nachberichtet.

