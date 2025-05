POL-OH: Wieder ein Beweis: Zu schnelles Fahren zahlt sich nicht aus

Vogelsbergkreis (ots) - Brand eines Einfamilienhauses Wartenberg. Am Montag (19.05.), gegen 13.30 Uhr, kam es in der Straße "Am Rain" im Ortsteil Angersbach zum Brand eines Einfamilienhauses bei dem eine Bewohnerin verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es auf einem Balkon im ersten Obergeschoss aus bisher ungeklärter Ursache zum Ausbruch eines Feuers, ...

