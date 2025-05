Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfälle für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld Rotenburg (ots)

HEF

Auto streift Schutzplanke

Haunetal. Am Montag (19.05.), gegen 11.20 Uhr, befuhr eine 20-jährige Golf-Fahrerin aus Stuttgart die B27 aus Richtung Burghaun kommend in Richtung Neukirchen. Aus bisher ungeklärter Ursache kam sie dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte die Schutzplanke. Es entstand ein Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Auffahrunfall auf der B454

Kirchheim. Am Montag (19.05), gegen 15.20 Uhr, befuhren eine 41-jährige Daimler-Fahrerin und eine 50-jährige Audi-Fahrerin in dieser Reihenfolge die B 454 in Gersdorf aus Richtung Frielingen kommend. Kurz vor dem Ortsausgang Gersdorf beabsichtigte die Daimler-Fahrerin nach rechts in die K 34 in Richtung Willingshain abzubiegen und bremste ihren Pkw ab. Aus bisher ungeklärter Ursache fuhr die Audi-Fahrerin dem vorausfahrenden Auto auf. Hierbei entstand Sachschaden von rund 13.000 Euro.

Auto kommt von der Fahrbahn ab

Bad Hersfeld. Am Montag (19.05.), gegen 14 Uhr, befuhr ein 70-jähriger Bad Hersfelder mit einem Renault den Hubertusweg in Richtung Hainchenweg und kam dabei aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Es entstand Sachschaden von rund 8.000 Euro. Der Fahrer wurde vorsorglich zur medizinischen Versorgung in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

Verkehrsunfallflucht in der Sternerstraße - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am Samstagnachmittag, in der Zeit von 15 bis 16.30 Uhr, parkte ein 75-jähriger Bad Hersfelder seinen schwarzen Seat Ateca auf dem Seitenstreifen in der Sternenstraße in Bad Hersfeld. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde in diesem Zeitraum der hintere Kotflügel und der Radkasten der Fahrerseite beschädigt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell