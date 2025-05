Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch - Einbruch in Gärtnerei

Fulda (ots)

Versuchter Einbruch

Fulda. Eine Firma in der Heinrichstraße war Ziel unbekannter Langfinger. Diese versuchten sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Inneren zu verschaffen, was jedoch nicht gelang. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Der Einbruchsversuch wurde am Montagmittag (19.05.) festgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Gärtnerei

Fulda. Das Gewächshaus einer Gärtnerei in der Ernst-Barlach-Straße war zwischen Sonntag (18.05.) und Montag (19.05.) Ziel Unbekannter. Die Langfinger zerstörten eine Fensterscheibe und gelangten so ins Innere. Dort entwendeten sie nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen drei Kameras im Wert von rund 150 Euro. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell