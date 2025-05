Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zwei verletzte Personen nach Verkehrsunfall mit Roller

Vogelsbergkreis (ots)

Lauterbach. Am Montag (19.05.), gegen 20.45 Uhr, kam es in einem Baustellenbereich in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Roller bei dem zwei Personen verletzt wurden. Die 14-jährige Fahrerin befuhr mit ihrem 15-jährigen Mitfahrer den Bahnhofsvorplatz und kam aus bisher unbekannter Ursache zu Fall. Hierbei verletzte sich die Fahrerin schwer und ihr Mitfahrer leicht. Beide wurden zur weiteren medizinischen Versorgung in nahegelegene Krankenhäuser verbracht. Nach derzeitigen Erkenntnissen trugen die beiden Verletzten zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Die 14-jährige Fahrerin war zudem nicht im Besitz der erforderlichen Prüfbescheinigung. Am Roller entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro.

(ML)

