POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

FD

Zwei Leichtverletzte nach Unfall auf B 458

Petersberg. Am Montagmorgen (19.05.) kam es auf der B 458 zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Gegen 7.55 Uhr waren ein 33-jähriger Ford-Focus-Fahrer, ein 21-jähriger Gersfelder mit seinem VW Caddy sowie ein 41-jähriger aus Poppenhausen mit seinem Seat Leon in dieser Reihenfolge von Böckels kommend in Richtung Petersberg unterwegs. Nach aktuell vorliegenden Erkenntnissen musste der 33-Jährige verkehrsbedingt abbremsen. Aus unklarer Ursache fuhr der 41-Jährige auf den vor ihm fahrenden 21-jährigen VW-Fahrer auf. Durch die Wucht des Zusammenstoßes, wurde der VW Caddy auf den vor ihm stehenden Ford Focus geschoben. Der 21- sowie 41-jährige Pkw-Fahrer wurden leicht verletzt und kamen zur weiteren medizinischen Versorgung in umliegende Krankenhäuser. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 31.000 Euro.

HEF

Mercedes C-Klasse beschädigt

Bad Hersfeld, Am Sonntag (18.05.) hatte eine 35-jährige Bad Hersfelderin ihre schwarze Mercedes-Benz C-Klasse in der Zeit von 9 bis 20 Uhr am Schwimmbad in Bad Hersfeld geparkt. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurück kam, stellte sie erhebliche Beschädigungen auf der Beifahrerseite fest. Es entstand Sachschaden von rund 15.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Zeugenhinweise erbeten

Bad Hersfeld. Am Dienstag (29.04.), gegen 13.50 Uhr, ereignete sich ein Unfall in der Kiefernallee, zu dem die Polizei nun Hinweise erbittet. Ein 65-jähriger Radfahrer aus Bad Hersfeld befuhr mit seinem Pedelec den parallel zur Fahrbahn verlaufenden Radweg. Im Bereich einer Querung über die Kiefernalle kam es zum Zusammenstoß mit einer dort fahrenden 35-jährigen Motorradfahrerin aus Schlitz. Beide Verkehrsteilnehmer stürzten, wobei sich der 65-Jährige leicht verletzte. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 2.800 Euro. Nun fragt die Polizei: Wer kann Hinweise zum Unfallhergang geben? Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Polizeistation Bad Hersfeld

20-Jährige leicht verletzt

Cornberg. Am Samstag (17.05.), gegen 21.15 Uhr, befuhr eine 20-jährige Fiat-Fahrerin aus Oberhausen die B 27 in Richtung Sontra. Wenige Meter nach der Einmündung Cornberg kam die Fahrerin aus unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn und fuhr gegen die dortige Leitplanke. Es entstand Sachschaden von rund 3.500 Euro. Die 20-Jährige wurde leicht verletzt.

E-Roller-Fahrer mit Fußgängerin zusammengestoßen

Rotenburg. Am Samstag (17.05.), gegen 11.50 Uhr, befuhr ein 13-jähriger Rotenburger mit einem E-Roller die Straße "Im Zwickel". An der Kreuzung "Im Zwickel" / Poststraße bog der Fahrer nach links ab, um die Poststraße zu befahren. Hierbei benutzte er den Gehweg. Auf diesem befand sich zur gleichen Zeit eine 82-jährige Fußgängerin aus Rotenburg, welche dem E-Roller-Fahrer entgegen lief. Es kam zum Zusammenstoß beider Verkehrsteilnehmer. Die 82-Jährige kam zu Fall und verletzte sich leicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 100 Euro.

Außenspiegel beschädigt

Alheim. Am Freitag (16.05.), gegen 15 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Straße "Kalte Haide". Hierbei beschädigte er den linken Außenspiegel eines am Fahrbahnrand geparkten roten Audi. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Rotenburg

VB

Von Fahrbahn abgekommen

Schotten. Am Freitag (16.05.), gegen 22.45 Uhr, befuhr ein 22-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Golf die Landesstraße von Schotten kommend in Richtung Wingershausen. Im Bereich einer abschüssigen Kurve verlor der Pkw-Fahrer aus unklarer Ursasche die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab. Bei dem Unfall wurde auch ein Leitpfosten beschädigt. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden von rund 6.100 Euro.

Motorradfahrer gestürzt

Schotten. Am Samstag (17. Mai), gegen 17.15 Uhr, befuhr ein 29-jähriger Motorradfahrer mit seiner Suzuki GSF 1200/S die Landestraße vom Hoherodskopf kommend und wollte in Richtung Hochwaldhausen weiterfahren. Im Bereich einer langgezogenen Linkskurve geriet der Motorradfahrer nach aktuellen Erkenntnissen auf die Bankette, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug, stürzte und rutschte anschließend einen Abhang hinunter. Bei dem Unfall verletzte sich der Motorradfahrer schwer und kam zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Es entstand Sachschaden von rund 3.500 Euro.

Polizeistation Lauterbach

