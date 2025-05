POL-OH: Unerlaubter Wendevorgang führt zu schwerem Verkehrsunfall mit vier Verletzten auf der Bundesstraße 254, Nähe Großenlüder

Breitenbach am Herzberg (ots) - Am Sonntag (18.05.2025), gg. 02.50 Uhr, kam es auf der B 62, Niederaula in Richtung Alsfeld, in der Ortsmitte von Breitenbach am Herzberg, zu einem Zusammenstoß eines PKW und einer sich teilweise auf der Fahrbahn befindlichen Fußgängerin, welche hierbei verletzt und ins Klinikum Bad Hersfeld verbracht wurde. Sachschaden entstand nicht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel.: ...

mehr