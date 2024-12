Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Speyer (ots)

Am 14.12.2024 gegen 14:21 Uhr befuhr eine 36-Jährige die B9 in Fahrtrichtung Speyer. Auf Höhe Römerberg/Dudenhofen fuhr ihr ein 64-Jähriger Mann von hinten auf ihr Fahrzeug auf. Hierbei verletzte sich die 36-Jährige leicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde bei dem 64-Jährigen durch die eingesetzten Beamten Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein durchgeführter Test ergab hierbei 1,99 Promille. Den 64-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren, der Führerschein wurde beschlagnahmt und die zuständige Fahrerlaubnisstelle wird über das Strafverfahren in Kenntnis gesetzt.

Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln eine Hauptunfallursache darstellt. Aus gegeneben Anlass möchten wir daher noch einmal deutlich machen: Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere!

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell