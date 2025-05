POL-OH: Fußgängerin angefahren

Fulda (ots) - Am Samstag, den 17.05.2025 gg. 18:15 Uhr, befuhr der 42-jährige Pkw-Fahrer, die Straße Am Bahnhof in Fahrtrichtung Bahnhof in Fulda. Ein 52-jähriger Fahrradfahrer befuhr den Fahrradstreifen in die gleiche Fahrtrichtung. Im Bereich des Überganges von dem Fahrradstreifen auf die Straße lenkte der Pkw-Fahrer sein Fahrzeug aufgrund des Gegenverkehrs nach rechts und kollidierte seitlich mit dem ...

