POL-OH: Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer

Fulda (ots)

Am Samstag, den 17.05.2025 gg. 18:15 Uhr, befuhr der 42-jährige Pkw-Fahrer, die Straße Am Bahnhof in Fahrtrichtung Bahnhof in Fulda. Ein 52-jähriger Fahrradfahrer befuhr den Fahrradstreifen in die gleiche Fahrtrichtung. Im Bereich des Überganges von dem Fahrradstreifen auf die Straße lenkte der Pkw-Fahrer sein Fahrzeug aufgrund des Gegenverkehrs nach rechts und kollidierte seitlich mit dem Fahrradfahrer. Der Fahrradfahrer stürzte und zog sich eine leichte Kopfverletzung zu. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 800,- EUR.

