POL-OH: Versuchter Diebstahl - Planenschlitzer - Stromkasten beschädigt - Pkw-Scheibe eingeschlagen

Versuchter Diebstahl

Neuenstein. Zwischen Donnerstagabend (15.05.) und Freitagmorgen (16.05.) öffneten unbekannte Täter gewaltsam das Vorhängeschloss eines Überseecontainers, der auf einer Wiese in der Erzebacher Straße in Obergeis stand. Nach aktuellen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Planenschlitzer

Knüllwald. Ein Lkw-Fahrer parkte am Donnerstagabend (15.05.) seine Sattelzugmaschine auf dem Parkplatz "Pommer" an der A 7. Am nächsten Morgen stellte er fest, dass Unbekannte in der Nacht die Plane des Aufliegers aufgeschlitzt und unbemerkt ein Gestell mit Autoreifen entwendet hatten. Die Höhe des entstandenen Sachschaden kann derzeit noch nicht genau beziffert werden. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Stromkasten beschädigt

Bad Hersfeld. Unbekannte beschädigten zwischen Dienstagnachmittag (13.05.) und Freitagmorgen (16.05.) einen Stromkasten in der "Kleine Industriestraße" und verursachten einen Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pkw-Scheibe eingeschlagen

Bad Hersfeld. Von einem Mercedes E 250 CDI, der auf einem Parkplatz am Klaustor geparkt war, schlugen Unbekannte zwischen Samstagabend (17.05.) und Sonntagmorgen (18.05.) die Scheibe der Beifahrerseite ein und durchsuchten das Fahrzeuginnere. Entwendet wurde nach aktuellen Erkenntnissen nichts. Allerdings verursachten die Langfinger rund 2.000 Euro Sachschaden. Auch von einem VW Golf, der im gleichen Zeitraum in der Straße "Feuerbachplatz" stand, wurde die Seitenscheibe der Fahrertür beschädigt. Der Sachschaden beträgt rund 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

