POL-OH: Mountainbike gestohlen - Pedelec gestohlen - Versuchter Einbruch in Wohnhaus - Rollerdiebstahl

Fahrzeug brandbeschädigt aufgefunden - Auto gestohlen

Fulda (ots)

Mountainbike gestohlen

Fulda. Höhe Heinrichstraße 58 stahlen Unbekannte am Mittwochmittag (14.05.), gegen 12.30 Uhr, ein mit einem Schloss gesichertes Mountainbike des Herstellers "Talson", Modell "Faster XCF", im Wert von rund 200 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Pedelec gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen in der Nacht zu Freitag (16.05.) ein in der Erfurter Straße abgestelltes, mit einem Faltschloss gesichertes Pedelec des Herstellers "Focus", Modell "Jam", im Wert von rund 3.300 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Petersberg. In der Trageserstraße im Ortsteil Marbach versuchten Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (15.05.) in ein Wohnhaus einzubrechen. Die Täter scheiterten an der Zugangstür, hinterließen jedoch rund 250 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Rollerdiebstahl - Fahrzeug brandbeschädigt aufgefunden

Künzell. In der Bonifatiusstraße in Pilgerzell stahlen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (17.05.), gegen 4 Uhr, einen Peugeot-Roller im Wert von rund 1.600 Euro. Das Fahrzeug wurde später brandbeschädigt im Bereich Fellenweg aufgefunden. Zeugen fielen im Zusammenhang mit der Tat drei männliche Personen im Alter zwischen 15 und 20 Jahren, bekleidet mit grauen Jogginghosen, auf. Wer zu diesen Personen Hinweise geben oder weitere Beobachtungen gemacht hat, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auto gestohlen

Dipperz. Im Dornhöfer Weg stahlen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (17.05.) einen silbernen VW Golf mit dem amtlichen Kennzeichen FD-MH 2908. Das Auto stand im Hof eines Wohnhauses. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

