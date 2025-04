POL-PPWP: Serie von Pkw-Aufbrüchen - Polizei bittet um Hinweise

Kaiserslautern (ots) - An der Tür eines Mehrfamilienhauses in der Dessauer Straße sind Einbrecher in dieser Woche gescheitert. Am Mittwoch wurde der Polizei gemeldet, dass sowohl am Türrahmen als auch am Türblatt verräterische Spuren festgestellt wurden, die darauf hindeuten, dass jemand versucht hatte einzudringen. Offenbar war es den Tätern aber nicht gelungen, die Tür aufzuhebeln und das Gebäude zu betreten. ...

