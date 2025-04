Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Falscher Handwerker

Kaiserslautern (ots)

Weil sie vermutlich von einem "falschen Handwerker" hereingelegt wurde, hat eine Frau aus dem nördlichen Stadtgebiet am Mittwoch Anzeige erstattet. Wie die Seniorin mitteilte, hatte ein unbekannter Mann in Handwerkerkleidung gegen 9:30 Uhr an ihrer Tür geklingelt. Er gab sich als Mitarbeiter der Wasserwerke aus und behauptete, dass er den Wasserdruck im Haus prüfen müsste.

Nachdem die Frau ihn in ihr Haus gelassen hatte, begab sich der Mann unter dem Vorwand, Werkzeug zu holen, an sein Auto. Als er zurückkam, ließ er womöglich die Haustür einen Spalt offen und lenkte die Seniorin im Bad ab. Vermutlich verschaffte sich in diesem Zeitraum ein Komplize Zugang zur Wohnung und durchsuchte diese nach Wertgegenständen. Nachdem der vermeintliche Wasserwerk-Mitarbeiter gegangen war, stellte die Frau fest, dass Schmuck mit einem Wert im fünfstelligen Bereich fehlt.

Von dem falschen Handwerker liegt folgende Beschreibung vor: etwa 35 Jahre alt, ungefähr 1,70 Meter groß, dunkle, kurze Haare und einen dunklen kurzen Vollbart. Er sprach Hochdeutsch. Bekleidet war er mit blauer Arbeitskleidung ohne erkennbare Aufschrift.

Zeugen, denen der Mann aufgefallen ist, oder die ebenfalls "Besuch" von dem vermeintlichen Handwerker hatten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. |elz

