Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Einbrecher hinterlassen Sachschaden

Kaiserslautern (ots)

An der Tür eines Mehrfamilienhauses in der Dessauer Straße sind Einbrecher in dieser Woche gescheitert. Am Mittwoch wurde der Polizei gemeldet, dass sowohl am Türrahmen als auch am Türblatt verräterische Spuren festgestellt wurden, die darauf hindeuten, dass jemand versucht hatte einzudringen.

Offenbar war es den Tätern aber nicht gelungen, die Tür aufzuhebeln und das Gebäude zu betreten. Zurück blieb der Sachschaden an der Hauseingangstür.

Die Tatzeit liegt den bisherigen Ermittlungen zufolge in der Zeit zwischen Montagabend, 21 Uhr, und Dienstagmittag, 12.45 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-13312 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

