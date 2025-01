Polizei Gütersloh

POL-GT: Einbrüche an der Agathastraße

Gütersloh (ots)

Rietberg (FK) - Am Samstag (25.01., 15.30 Uhr - 20.00 Uhr) sind bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus an der Agathastraße eingebrochen. Über ein gewaltsam geöffnetes Fenster gelangten die Einbrecher in die Wohnräume. Ob etwas gestohlen worden ist, konnte bislang noch nicht gesagt werden. In derselben Straße sind die Einbrecher zwischen 12.00 Uhr und Sonntagmorgen (26.01., 09.30 Uhr) in ein weiteres Haus über die Terrassentür eingebrochen. Das Haus wurde durchsucht. Ersten Angaben sind die Täter ohne Beute geflohen.

Aufgrund der räumlichen und zeitlichen Nähe ist von einem Tatzusammenhang auszugehen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu den Einbrüchen machen? Wer hat rund um den Tatzeitraum am Samstag verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell