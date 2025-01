Polizei Gütersloh

POL-GT: Verletzte nach Fußballspiel in Verl - Polizei trennt Aachener Fans

Gütersloh (ots)

Verl (FK) - Das Fußballspiel des SC Verl gegen Alemannia Aachen am Samstagnachmittag (25.01.) im Stadion an der Poststraße endete mit einer körperlichen Auseinandersetzung. Nach bisherigen Ermittlungen kam es bereits während des Spiels auf der Tribüne der Aachener Fans zu einer Auseinandersetzung verschiedener Fangruppierungen. Nach Beendigung des Spiels (16.15 Uhr) setzte sich der Konflikt hinter dem Stadion im Bereich des Busparkplatzes fort. Sechs Fans der Aachener Mannschaft klagten anschließend zunächst über leichte Verletzungen. Ein Mann war etwas schwerer verletzt. Zudem wurde ein Polizist leicht verletzt. Die handelnden Personen mussten durch die Polizei getrennt werden. Anwohner meldeten über darüber hinaus beschädigte Zäune. Zudem wurde ein Fahrzeug der Polizei-Hundertschaft beschädigt. Die Feuerwehr arbeitete den Einsatz im Rahmen eines Massenanfalls von Verletzten (ManV10) ab. Ein Ermittlungsverfahren zu dem Vorfall wurde umgehend eingeleitet. Weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Die Telefonnummer der Vermittlung lautet 05241 869-0.

