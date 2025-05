Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Gartenhütte

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Indem sie ein Vorhängeschloss gewaltsam aufbrachen, verschafften sich Unbekannte zwischen Freitag (16.05.) und Montag (19.05.) gewaltsam Zutritt zu einer Gartenhütte in der Waldenburger Straße. Aus dem Inneren entwendeten sie eine Kettensäge der Marke Stihl im Wert von etwa 300 Euro. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

