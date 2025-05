Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Wohnhaus - Linienbus aufgebrochen - Anhängerkennzeichen gestohlen - Auto zerkratzt - Einbruchsversuch in Wohnhaus scheitert

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Wohnhaus

Feldatal. Im Zeitraum von Donnerstag (15.06.), 13 Uhr, bis Freitag (16.06), 18.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte auf derzeit unbekannte Art und Weise Zutritt zu einem Wohnhaus in der Breidenbacher Straße im Ortsteil Windhausen und entwendeten einen Fernseher, einen Drucker und diverse Dokumente. Es entstand Sachschaden von rund 600 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Linienbus aufgebrochen

Antrifttal. Unbekannte öffneten am Freitagabend (16.05.) gewaltsam die Seitenscheibe eines auf einem Parkplatz in der Hochstraße im Ortsteil Vockenrod geparkten Linienbusses und entwendeten aus dem Innenraum eine Tankkarte, einen Rucksack und Bargeld. Es entstand ein Gesamtsachschaden von rund 3.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Anhängerkennzeichen gestohlen

Schlitz. Im Zeitraum von Donnerstag (15.05.), 6.30 Uhr, bis Samstag (17.05.), 17 Uhr, stahlen Unbekannte im Heidbergweg das amtliche Kennzeichen FD-PS 1976 von einem Anhänger, der am Straßenrand geparkt war. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auto zerkratzt

Lauterbach. In der Nacht auf Samstag (17.05.) zerkratzten Unbekannte einen geparkten schwarzen Toyota Aygo in der Straße "Am See". Es entstand ein Sachschaden von rund 300 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruchsversuch in Wohnhaus scheitert

Alsfeld. Am Samstagabend (17.05.), gegen 22 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Wohnhaus im Amselweg in Mücke indem sie auf den Balkon kletterten und dort eine Tür aufhebelten. Aus bislang nicht bekannten Gründen ließen die Langfinger von ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

