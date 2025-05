Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach versuchter räuberischer Erpressung

Schenklengsfeld (ots)

Eine bislang unbekannte männliche Person verschaffte sich in der Nacht zu Dienstag (20.05.), gegen 2 Uhr, über eine Kellertür unerlaubt Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Raiffeisenstraße. Nach aktuellen Erkenntnissen durchsuchte er zunächst mehrere Räumlichkeiten und entwendete eine kleinere Menge Bargeld, bevor er eine im Haus schlafende Seniorin bedrohte und zur Herausgabe von weiterem Geld aufforderte. Durch Gegenwehr und laute Hilferufe schlug die Rentnerin den Täter schlussendlich in die Flucht.

Bereits am Tag zuvor klingelten am späten Montagvormittag (19.05.), zwischen 10.30 Uhr und 11.30 Uhr, zwei unbekannte Männer an der Haustür der Seniorin und bettelten nach Geld. Ob diese mit der räuberischen Erpressung in Verbindung stehen, ist zum aktuellen Zeitpunkt noch unklar und Bestandteil der weiteren kriminalpolizeilichen Ermittlungen. Die Personen, die beide weiße Hemden in einer Art Trachtenstil getragen haben, werden von der Frau wie folgt beschrieben:

Person 1: männlich, schätzungsweise 45 Jahre alt, circa 160 Zentimeter groß, schwarze nach hinten gegelte Haare, schlanke Statur. Er führte einen Gehstock mit sich.

Person 2: männlich, circa 50-55 Jahre alt, trug einen Hut und hatte eine athletische Statur.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Julissa Sauermann

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell