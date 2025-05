Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Brand eines Einfamilienhauses - Sachbeschädigung an Bäumen

Vogelsbergkreis (ots)

Brand eines Einfamilienhauses

Wartenberg. Am Montag (19.05.), gegen 13.30 Uhr, kam es in der Straße "Am Rain" im Ortsteil Angersbach zum Brand eines Einfamilienhauses bei dem eine Bewohnerin verletzt wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es auf einem Balkon im ersten Obergeschoss aus bisher ungeklärter Ursache zum Ausbruch eines Feuers, welches sich schnell über den Dachstuhl ausbreitete. Die 41-jährige Bewohnerin konnte sich nach ersten Löschversuchen selbstständig mit ihren beiden Hunden aus dem Gebäude retten. Hierbei verletzte sie sich leicht und wurde vor Ort durch Rettungskräfte medizinisch versorgt. Das Einfamilienhaus ist derzeit unbewohnbar. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 60.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Neben Einsatz- und Rettungskräften waren die Feuerwehren aus Wartenberg, Lauterbach und Bad Salzschlirf im Einsatz.

Sachbeschädigung an Bäumen

Alsfeld/ Eifa. Die Stadt Alsfeld zeigte am Dienstag (20.05.) bei der Polizei in Alsfeld zwei Sachbeschädigungen an Bäumen an. Demnach wurde im Jahr 2022 in der New-Mills-Straße/ Ecke Einsteinplatz ein Ahornbaum gepflanzt. Unbekannte sägten zum wiederholten Male unerlaubt die Spitze des Baumes ab. Auch im Steinfirster Weg (Alter Sportplatz) im Stadtteil Eifa wurde zwischen Juni 2024 und Februar 2025 ein Baum durch Unbekannte unerlaubt eingesägt, sodass dieser letztendlich gefällt werden musste. Zeuginnen und Zeugen, die Hinweise zu den oben genannten Sachverhalten geben können, werden gebeten sich an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

(ML)

