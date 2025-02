POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Frau bei Unfall in Nordenham leicht verletzt

Delmenhorst (ots) - Ganderkesee: Einbruch in Einfamilienhaus Am Samstag, den 22.02.2025, in der Zeit von 17:00 bis 20:20 Uhr ist es in Ganderkesee in der Straße Dorfring zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zugang zum Einfamilienhaus und durchsuchten dieses. Der oder die Täter erlangten Schmuck und Bargeld, wobei die genaue Schadenshöhe ...

