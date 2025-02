Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 23.02.2025

Delmenhorst (ots)

Ganderkesee: Einbruch in Einfamilienhaus

Am Samstag, den 22.02.2025, in der Zeit von 17:00 bis 20:20 Uhr ist es in Ganderkesee in der Straße Dorfring zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zugang zum Einfamilienhaus und durchsuchten dieses. Der oder die Täter erlangten Schmuck und Bargeld, wobei die genaue Schadenshöhe noch nicht feststeht. Hinweise auf verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Tatzeitraum nimmt die Polizei in Ganderkesee unter 04222-946950 entgegen.

Wildeshausen: Einbruch in Einfamilienhaus

Am Sonntag, den 23.02.2025 in der Zeit von 01:00 bis 03:15 Uhr ist es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Sögestraße in Wildeshausen gekommen. Durch Aufhebeln der Eingangstür wurde sich durch unbekannte Täterschaft Zugang zum Wohnbereich des Hauses verschafft. Hier wurden mehrere Schränke durchsucht und eine geringe Menge Bargeld entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Wildeshausen unter 04431-9410 entgegen.

Großenkneten: Einbruch in Feuerwehrhaus Sage

In der Zeit von Freitag, den 21.02.2025, 18:00 Uhr bis Samstag, den 22.02.2025, um 13:00 Uhr ist es in Sage zu einem Diebstahl aus dem Feuerwehrhaus gekommen. Die unbekannte Täterschaft verschaffte sich auf noch unbekannte Weise Zugang zum Feuerwehrhaus und entwendete zwei Spreizgeräte von den Fahrzeugen und eine geringe Menge Bargeld. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Ahlhorn unter 04435-973850 entgegen.

Sandkrug: Mülltonnenbrand

Am Samstag, den 22.02.2025, um 23:10 Uhr kommt es in Sandkrug im Tulpenweg aus bislang unbekannter Ursache zum Brand einer Mülltonne. Der Brand wir durch die Bewohner des Einfamilienhauses bemerkt und mittels Feuerlöscher eingedämmt, bis die Feuerwehr Sandkrug vor Ort erscheint und den Brand endgültig löscht. Durch den Brand wurden mehrere Mülltonnen zerstört und die Rückwand eines Schuppens beschädigt. Der Schaden wird auf 1.500,- Euro geschätzt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell