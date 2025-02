Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 23.02.2025

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Motorradfahrer kommt von Fahrbahn ab und prallt gegen Baum

Am 22.02.2025, um 20.30 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Motorradfahrer (aus Stuhr) die Syker Straße in Delmenhorst außerhalb geschlossener Ortschaft in Richtung Stuhr. Kurz hinter der Einmündung zur Varreler Landstraße verlor der Mann die Kontrolle über sein Motorrad und kam nach links von der Fahrbahn ab. Dabei prallte der Motorradfahrer zunächst gegen ein Verkehrsschild und anschließend gegen einen Baum. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Der Schaden wird auf 4.400 Euro geschätzt.

