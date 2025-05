Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Suche nach rotem Pkw

Dreißigacker (ots)

Während einer Pause verließ ein Lieferfahrer am Mittwochabend gegen 19:30 Uhr kurzzeitig seinen Pkw, welchen er in der Herpfer Straße in Dreißigacker in der Einfahrt zum Steinbruch abgestellt hatte. Als er zurückkehrte, stand ein roter Pkw neben seinem und der Beifahrer des Wagens durchwühlte sein Lieferfahrzeug. Als die Personen wegfahren wollte, stellte sich der Fahrer in den Weg und forderte die entwendeten Gegenstände zurück. Daraufhin warf der Beifahrer mehrere Tüten mit Bargeld, die Zulassungsbescheinigung und das Handy des Geschädigten aus dem Fenster. Der rote Pkw fuhr anschließend in Richtung der Ortslage Dreißigacker davon. Weitere Gegenstände wurden nach aktuellen Erkenntnissen nicht entwendet. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeug oder den Personen in dem roten Auto geben können, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0116538/2025 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

