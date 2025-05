LPI-SHL: Verfassungsfeindliches Zeichen in Motorhaube geritzt

Brattendorf (ots) - Bislang unbekannte Täter brachen in der Zeit von Sonntag- bis Dienstagabend in eine Garage in Brattendorf ein. Anschließend entwendeten sie mehrere Simson Motoren, einen Werkzeugkoffer und weitere Simson-Teile. Ein Gesamtschaden von über 6.000 Euro entstand. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des ...

