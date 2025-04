Ministerium für Inneres, Bau und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern

IM-MV: Bauminister bei Grundsteinlegung eines generationengerechten Quartiers in Loitz

Schwerin (ots)

Landesbauminister Christian Pegel wird am Freitag an der Grundsteinlegung für ein generationengerechtes Quartier in Loitz teilnehmen. Dort sollen eine 4-Häuser-Zeile mit drei Gewerbeeinheiten, zehn Wohneinheiten und ein Mehrgenerationenhaus entstehen.

Medienvertreterinnen und -vertreter sind dazu herzlich eingeladen.

Termin: 2. Mai 2025, 10.30 Uhr

Ort: Breite Str. 142-145, 17121 Loitz

Investor und Bauherr für die Realisierung dieses Vorhabens sind die Stadtwerke Loitz. Die Gesamtkosten werden sich nach aktuellem Stand auf rund 5,1 Millionen Euro belaufen, von denen ein großer Teil aus dem Fonds für Ländliche Gestaltungsräume zur Verfügung gestellt wird. Darüber hinaus werden rund 310.000 Euro Städtebaufördermittel von Bund, Land und Stadt anteilig für das Neubauvorhaben und die Gestaltung der Außenanlagen bereitgestellt. Auch die Gehweggestaltung wird im Bereich vor dem Quartier durch die Städtebauförderung unterstützt.

