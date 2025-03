Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht mit Fastnachtswagen - Polizei sucht Zeugen

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine Unfallflucht, an der ein Motivwagen des Fastnachtsumzugs beteiligt war, ereignete sich am Fastnachtsdienstag frühnachmittags in Eberbach.

Ein 63-jähriger Mann war kurz nach 13 Uhr mit einem Porsche auf der L 595 von Eberbach in Richtung Schwanheim unterwegs. Auf halber Strecke kam ihm ein Traktor mit Anhänger entgegen und streifte den Porsche. Der Porschefahrer hielt am Fahrbahnrand an, der Traktor fuhr unbeirrt weiter, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

Am Porsche wurde der Außenspiegel beschädigt und die Fahrertür zerkratzt. Der Sachschaden wird auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um ein Traktor-Anhänger-Gespann gehandelt haben, das für einen Fastnachtsumzug hergerichtet war. Auf der Ladefläche befanden sich während des Unfalls mehrere verkleidete und feiernde Personen.

Die weiteren Unfallermittlungen des Polizeireviers Eberbach dauern an.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug, bzw. dessen Fahrer oder Fahrerin geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06271/9210-0 beim Polizeirevier Eberbach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell