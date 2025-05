LPI-SHL: Wildunfall

Westenfeld (ots) - Unbekannte zerstörten in der Zeit von Freitagabend bis Sonntagmittag eine Fensterscheibe zur Mehrzweckhalle im Liesenweg in Westenfeld. Ersten Erkenntnissen nach wurde nichts entwendet, aber ein Schaden in Höhe von etwa 300 Euro verursacht. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 mit der Angabe des Aktenzeichens 0114742/2025 bei der ...

