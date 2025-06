Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Verkehrsunfall mit verletztem 15-Jährigen geklärt

Nettetal-Breyell (ots)

Der Verkehrsunfall vom 03. Juni im Bereich Schmaxbruch, wir berichteten in unsere Meldung 591, konnte aufgeklärt werden. Eine Zeugin, die mit ihrem Pkw an der Unfallstelle vorbeigefahren war, hatte sich gemeldet und konnte Angaben zum Fahrzeug und Fahrer machen. So konnten die Ermittler den vermeintlichen Unfallverursacher aus Nettetal ermitteln. Die Ermittlungen zum Verdacht einer Verkehrsunfallflucht dauern an. /wg (604)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell