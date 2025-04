Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Langanhaltender Streit führt zu mehreren Körperverletzungen

Kaiserslautern (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es in der Wilhelmstraße zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Heranwachsenden, die letztendlich durch das Eingreifen der Eltern beendet werden konnte. Wie bisher bekannt ist, schlug eine 18-Jährige nach einer kurzen lautstarken Auseinandersetzung mehrfach auf ihre 19-jährige Kontrahentin ein. Die Ältere konnte sich schließlich in ein Auto retten, um den körperlichen Attacken zu entgehen. Aber erst das Eingreifen der Eltern führte dazu, dass die 18-Jährige von ihrem Gegenüber abließ und mit zwei unbekannten Personen die Flucht ergriff. Die 19-Jährige wurde bei dem Angriff leicht verletzt. Nach bisherigen Ermittlungen ging dem Streit eine Auseinandersetzung in einem Tanzlokal in der Innenstadt vom frühen Sonntagmorgen voraus. Dort kam es ebenfalls zu einer Schlägerei zwischen den Beteiligten, bei der die 19-Jährige so schwer verletzt wurde, dass sie im Krankenhaus behandelt werden musste. Die Ermittlungen der Polizei wegen des Verdachts der Körperverletzung dauern an. |kfa

