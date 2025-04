Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Täter scheitern an Baucontainer

Kaiserslautern (ots)

Unbekannte haben von Dienstag auf Mittwoch versucht, in mehrere Baucontainer am Willy-Brandt-Platz einzubrechen. Wie die Bauarbeiter den Beamten mitteilten, stellten sie am Mittwochmorgen, gegen 6:30 Uhr, an drei Containern Beschädigungen fest. Sie deuten daraufhin, dass jemand versuchte, diese mit Gewalt zu öffnen. Die Täter scheiterten aber, weswegen nichts gestohlen wurde. Am Tag zuvor, gegen 16:30 Uhr, waren die Stahlbehälter noch unbeschädigt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-14199 zu melden. |kfa

