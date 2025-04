Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Mann fällt mehrfach auf

Kaiserslautern (ots)

Ein Mann hielt am Dienstagvormittag die Polizei in der Innenstadt auf Trab. Zunächst ging bei den Beamten ein Notruf ein, da ein Unbekannter einen 78-Jährigen in der Fußgängerzone grundlos schubste. Dem Senior gelang es, sich auf den Beinen zu halten und nicht zu stürzen. Der Angreifer machte sich aus dem Staub. Kurze Zeit später meldeten sich Passanten bei der Polizei und gaben an, dass an der Einmündung Pirmasenser Straße/ Richard-Wagner-Straße ein torkelnder Mann auf der Fahrbahn auf Fahrzeuge zulaufen würde. Die Beschreibung passte auf den bereits zuvor aufgefallenen Unruhestifter. Die Polizisten trafen den stark alkoholisierten Mann vor Ort an und kontrollierten ihn. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Zur Verhinderung weiterer Straftaten nahmen die Polizeibeamten den 30-Jährigen mit zur Dienststelle, wo er den Rest des Tages in einer Zelle verbringen musste. |kfa

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell