Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Einbruch in evangelische Kirchengemeinde - Haben Sie Hinweise?

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Pfingstmontag, 9. Juni, wurde in die evangelische Kirchengemeinde in der Lange Straße, zwischen 16 und 17:30 Uhr eingebrochen. Mindestens eine unbekannte Person verschaffte sich gewaltsam Zutritt ins Gebäude, brach in der Küche einen verschlossenen Schrank auf und entwendete eine Geldkassette. Falls Sie eine verdächtige Beobachtung in der Zeit gemacht haben, melden Sie diese bitte beim Kriminalkommissariat 2 unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (605)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell